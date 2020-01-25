مصر | إصابة ١٢ شخصا في حادث تصادم ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة ١٢ شخصا في حادث تصادم ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 12 شخصا مساء اليوم الجمعة، فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الفرعى بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الفرعى بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت 6 سيارات تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.