شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للمرأة»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة، أمس، ندوة بعنوان «الدليل التدريبى لتضمين النوع الاجتماعى فى جميع القطاعات» برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى، عضو المجلس ومقررة اللجنة، ضمن أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وقالت «البغدادى» إن نظرة المجتمع للمرأة يحول دون تحقيق التنمية التى نأمل تحقيقها داخل الوطن، مضيفة أن مشاركة المرأة يعطى المجتمع قوة أكبر.

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وأوضحت أن التمييز ضد المرأة فى كثير من الأشياء يعمل على زيادة الفجوة، مشيرة إلى أن المجلس أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كنموذج فريد لحماية حقوق المرأة.

ولفتت إلى أن الدليل التدريبى لتضمين النوع الاجتماعى فى جميع القطاعات الذى أعدته لجنة التدريب بالمجلس، هو الوحيد على مستوى الدول العربية الذى أعد باللغة العربية وشمل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

واستعرضت الدور الذى يقوم به المجلس لتوعية وحماية المرأة وحملات طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس فى جميع المحافظات ودور مكتب الشكاوى تقديم كافة المشورات القانونية والتدخل القانونى.

كمت استعرضت الدكتورة أريج زهران، عضو لجنة التدريب بالمجلس، مواد الدستور التى تحمى حقوق المرأة من خلال رصد وتحليل 14 مادة داخل الدستور تحمى حقوقها.