شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «وسط الإسكندرية التعليمية» يزور سجن الحضرة والأقسام لتهنئة الشرطة بعيدها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة إيمان شرف مدير عام إدارة وسط الاسكندرية التعليمية وفدا تعليميا من الإدارة لتهنئة الشرطة بعيدها الثامن والستون، الخميس، وتقديم هدايا تذكارية.

والتقط المهنئين صورا تذكارية بالعلم المصرى انام قسمي شرطة العطارين وشرق فضلا عن إدارة شرطة المرافق وسجن الحضرة العمومى كما تبدلوا الهدايا بين الطرفين وكانت عبارة عن المصحف الشريف.

وبدأت الزيارة بقسم شرطة العطارين لشكرهم وتقديرهم لما يبذلونه من أجل حماية الشعب المصري والحفاظ على الأمن والسلام حيث استقبلهم العميد خالد الشاذلي مأمور قسم شرطة العطارين والمقدم محمد النبوى نائب مأمور قسم شرطة العطارين والمقدم أحمد لطفي رئيس مباحث قسم شرطة العطارين مؤكدين خلال الزيارة ان ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة 25 يناير 1952 حيث استقر هذا اليوم في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزاً متجدداً لبطولات رجال الشرطة المصرية الأوفياء، الذين خاضوا ومازالوا أشرس المعارك في عزة وكبرياء واهدوهم مصحفا.

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كما اعقبها زيارة إلى قسم باب شرق لتوجيه الشكر والعرفان والتهنئة بالعيد وكان في استقبالهم العميد محمد الجيار مأمور قسم باب شرق والمقدم حسام عبدالمنعم وتم تبادل الهدايا التذكارية.

كما قامت مدير عام ادارة وسط التعليمية يرافقها كل من ابراهيم عبدالله رئيس مجلس امناء الادارة وعادل عيسي نائب رئيس مجلس امناء الإدارة ورحاب سلامة مدير قسم العلاقات العامة بالادارة ومحمد على مدير الإتصال السياسي بالادارة بزيارة شرطة المرافق وكان في استقبالها اللواء حسن الإمام مدير ادارة شرطة المرافق بالاسكندرية والعميد شريف حسني نائب مدير ادارة شرطة المرافق بالاسكندرية والعقيد اشرف عبيد رئيس مباحث شرطة المرافق بالاسكندرية.

واختتم الوفد بزيارة سجن الحضرة العمومى للتهنئة بالعيد وكان في استقباله العميد شريف حجازي والعقيد هشام حمدي ورئيس المباحث عمرو محمد عمر.

وأكدت إيمان شرف انه سيذكر التاريخ بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، وزرع بذور الفتنة بين مواطنيه، فرجال الشرطة هم أبناء كل المصريين، لهم سجل مشرف في كل الأوقات، قدموا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف، دفاعًا عن أمن واستقرار مصر .