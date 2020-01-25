شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى صربيا يحتفل بتوقيع «اقتباسات من الذات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل عمرو الجويلى، سفير مصر فى صربيا، الخميس، بتوقيع كتابه «اقتباسات من الذات» فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وألقى «الجويلى» ندوة فى قاعة ضيف الشرف فى المعرض حول مهارات الكتابة المهنية والإبداعية، مع التطرق بشكل خاص إلى الدبلوماسية، والكتابة بأكثر من لغة فى ظل العولمة، والإبداع بأنواعه، والكتابة والموسيقى كمثالين للمقارنة، وأثر ثورة الاتصالات والمعلومات على اللغة من منظور المفردات والتركيبات، ومكانة واستخدام العامية والفصحى، ومهمة دور النشر فى تشجيع غير الممتهنين بالكتابة، وأدار الندوة محمد توفيق، سفير مصر السابق فى واشنطن.

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وقال إن «اقتباسات» من الذات عبارة عن بعض الخواطر، وأن أصدقاءه كانوا السبب وراء جمع الخواطر التى كان يدونها على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما دفعه لنشر عمل أدبى خلال معرض الكتاب.

وأضاف: «الدبلوماسى بحكم عمله يلتزم بكتابة الفصحى بشكل رسمى، لكن الكتابة الإبداعية لها مساحة كبيرة للتعبير وتتخطى القواعد التقليدية، ففى كثير من الأحيان يطلب من الدبلوماسى أن يلقى كلمة وهنا يوضع أمام اختبار فيلجأ للاقتباسات لجذب الحضور، لكن عددًا من الدبلوماسيين يلقون كلمات تقليدية».

وأشار إلى أنه ليس من الضرورى أن يكون الكاتب ممتهن الكتابة، فعصر المعلومات الحالى أتاح الفرصة للجميع بالمشاركة بالكتابة.