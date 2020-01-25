شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثانى أيام المعرض.. الجماهير تستمتع بعروض فرق الموسيقات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل الندوات والأمسيات الشعرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الواحدة والخمسين ومن بينها ثلاث ندوات شعرية يوم الاثنين 27 يناير. فى قاعة الشعر. الندوة الأولى تعقد من الثانية وحتى الثالثة والنصف ظهرا ويشارك فيها الزميل محمد الكفراوى مع الشعراء محمود سيف الدين وعمر شهريار ومروة نبيل وخالد حسان وعبدالحكم العلامى وشهدان الغرباوى ورشا أحمد وابتسام أبوسعدة وبهجت صميدة وآية مصطفى. وتقوم بتقديم الندوة الناقدة نانسى إبراهيم. وتمثل هذه الندوة مزيجا للقراءات الشعرية بين جيلى التسعينيات وما بعدها، حيث يعتبر جيل التسعينيات من آخر الأجيال التى بدأت كتابة الشعر العامودى والتفعيلى ثم اتجهت إلى قصيدة النثر، فيما انطلق أبناء الجيل التالى من كتابة قصيدة النثر مباشرة باعتبارها أفقا جديدا للكتابة بكل ما تحتويه من ملكات وإمكانيات تساهم فى إثراء الحركة الأدبية بالخيال الجديد والصور الخارجة عن المألوف، وإن كانت تنطلق من الذاتى واليومى والتفاصيل البسيطة فى بعض الأحيان، إلا أنها سريعا ما تمزج تلك التفاصيل برؤية جديدة للعالم والوجود.

وتأتى الندوة الثانية من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء وهو لقاء مفتوح مع واحد من أبرز شعراء جيل السبعينيات الشاعر الكبير محمد فريد أبوسعدة. الذى استطاع أن يضيف بصمة مميزة للقصيدة الجديدة، بالإضافة إلى مساهمته فى المسرح الشعرى وفى الكتابة المسرحية عموما ومن أهم أعماله الشعرية «الغزالة تقفز فى النار» و«السفر إلى منابت الأنهار» و«ذاكرة الوعل» و«وردة للطواسين» و«معلقة بشص» و«جليس لمحتضر» وغيرها من الأعمال التى تعد علامة وبصمة مميزة فى الشعر المصرى والعربى، يراهن فيها الشاعر على اللغة والخيال فى وقت واحد. وهو رهان مزدوج قلما توافر لدى أحد الشعراء. ويدير اللقاء الناقد الدكتور يسرى عبدالله. أما الأمسية الشعرية الأخيرة فتبدأ من السادسة وحتى السابعة والنصف مساء تقدمها منة الأبيض ويشارك فيها من الشعراء العرب الشاعر على الشلاة من العراق وخالد الجبور من فلسطين، وهوشنك أوسى من سوريا ومن مصر الشعراء بهية طلب والسماح عبدالله وجمال القصاص ومحمد أبوزيد وكريم عبدالسلام ومحمد زيدان وممدوح المتولى ومنير فوزى، ليختتم هذا اليوم أمسياته الشعرية بتداخل الأصوات والرؤى الشعرية بين مصر والدول العربية.

ويعتبر الشعراء المشاركون فى الأمسية الأخيرة من جيل التسعينيات والسبعينيات والثمانينيات من أفضل الشعراء الذين عرفوا بأسلوبهم الخاص وطريقتهم الفريدة فى التصوير والتخييل. خاصة الشاعر العراقى على الشلاة الذى شارك فى العديد من المهرجانات الشعرية الدولية.