شكرا لقرائتكم خبر عن 200 عنوان من الإصدارات السعودية وشرح مبسط لرؤية «المملكة 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرض الجناح السعودى المشارك فى فعاليات الدورة الـ(51) لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، نحو 200 عنوان من أحدث الكتب عن المملكة العربية السعودية؛ من إصدارات الجامعات والمكتبات والوزارات، فضلاً عن تقديمه لشرح مبسط لرؤية المملكة 2030 ورئاسة المملكة لمجموعة العشرين فى عام 2020.

ويحظى الجناح السعودى الذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، تحت شعار «مصر إفريقيا ثقافة التنوع»، بإقبال من رواد المعرض.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام مشاركة 900 دار نشر من بينها 398 دار نشر مصرية و255 ناشرا عربيا، ويتضمن 929 فعالية ثقافية وفنية بحضور 3502 من المشاركين المصريين والعرب والأجانب.