شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: هزة أرضية شمال شرق العريش يشعر بها مواطنى السواحل المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء اليوم الجمعة الموافق 24/01/2020 هزه أرضي على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالى:-

تاريخ الحدوث الجمعة الموافق 24/01/2020



ث د س

وقت الحدوث والقوة 19 55 17 مساء بالتوفيت المحلى



قوة 6.74 درجة على مقياس ريختر



خط العرض 38.4997° شمالا



خط الطول 39.0247° شرقا

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العمق: 28.40 km كم

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية قد شعر بها بعض المواطنين في بعض الأماكن على السواحل المصرية، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر أو إصابات.

و الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.



