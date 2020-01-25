شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى: الإخوان خططوا لإنشاء جيش موازى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهايبة كانت تخطط لإنشاء جيش موازي، مشيرا ًإلى أن جماعة الإخوان تريد أن يكون هناك جيش تابع لهم تحت اسم جيش الغزو الذي يغير على الخارج تحت قيادة مجموعة من المرتزقة ويذهب إلى هناك وهناك حتى يقاتل أو يهدم أنظمة قائمة.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود تم اغتياله معنويًا، وهناك الشهيد هشام بركات النائب العام الذي تم اغتياله من جانب الإخوان وهو صائم في شهر رمضان، وقال الإخوان إن هشام بركات أصدر القرار القضائي بفض اعتصام رابعة، مشيراً إلى أنه بشهادة عناصر الإخوان فإن اعتصام رابعة كان يضم أسلحة مع المعتصمين.

وذكر المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت مقر المقطم من أجل التجسس وتنفيذ أعمال المخابرات، موضحاً أن الإخوان قاموا باستضافة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني خلال فترة وجود الإخوان في الحكم.

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وتابع الخرباوي أن قاسم سليماني خطط مع خيرت الشاطرلتكوين جيش إخواني موازي، وتم تأسيس أجهزة تنصت استخبارات في الدور الأخير من مقر الإخوان في المقطم، لفتاً إلى أن الإخوان قامت بوضع أجهزة تنصت داخل قصر الاتحادية وقت تولى محمد مرسي الحكم حتى تكون بمنأئ عن الملاحقة وتم اكتشاف ذلك.

وأشار الخرباوي، إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق رجل وطني حتى النخاع وانحاز في وقت فارق للإرادة الشعبية والوطن، موضحاً أن طارق البشبشي تطهر من الإخوان وخرج من تلك الجماعة بعد اكتشاف شرها، موضحا أن الحصار الأكبر في جمعة الغضب كان لأقسام الشرطة.

وأوضح الخرباوي، أن عدد كبير من أقسام الشرطة حرقت بالكامل مثل قسم السيدة زينب، موضحا أن قسم المقطم تحطم وتم سرقته أثناء جمعة الغضب وأيضا مديريات الأمن التي تعد ملك المصريين.