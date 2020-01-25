شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 14 ومئات الجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطة الطوارئ فى تركيا، ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 14 وسقوط مئات الجرحى، كما أفادت بسقوط عدد من الجرحى، مشيرة إلى أن الزلزال أدى إلى انهيار وتضرر عشرات المباني السكنية، وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.