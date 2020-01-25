شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى: مصر أول من وضع خطة لمنع انتشار فيرس الكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مرض الكورورنا الحالي هو ثالث نوع من أنواع مرض الكورونا، وفي 2003 تصدت مصر لمرض السارس وتم منع دخوله البلاد، كما تصدت للعديد من الأمراض المعدية خلال السنوات الماضية.

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وأشار إلى أن أول إعلان لمنظمة الصحة العالمية بشأن المرض في 7 يناير، وبناء عليه عقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حالة الطواري وعقدت سلسلة من الاجتماعات، وتم وضع خطة لمنع دخول المرض لمصر والتعامل معه حال ظهوره والاكتشاف المبكر له، وتعتبر مصر من أوائل البلاد التي وضعت خطة للتصدي للمرض.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، الذي يذاع على قناة mbc 2، أنه تم وضع تعريف للحالات وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وتم رفع حالات الاستعداد بالحجر الصحية بمختلف القطاعات، والعزل الفوري لأي حالة يشتبه اصابتها، وتم تعميم منشور لمواجهة أي حالة، ولا يوجد حالات مصابة في مصر، والجميع يعمل من أجل الكشف على الركاب القادمين من الرحلات البحرية والجوية، مشيرا إلى أن علاج الكورونا هو علاج للأعراض فقط، ولا يوجد لقاح ودواء للمرض وعلاجه حتى الآن في العالم، مثل السعال وسخونية.

وأوضح الدكتور علاء عيد، أنه تم وضع تعليمات للمسافرين إلى الصين بتجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين بالالتهابات الصدرية، أو التعامل مع الحيوانات لأن الفيرس ينتقل كثيرا من خلالهم، ولابد طهي الطعام بصورة جيدة، وارتداء الأقنعة التنفسية.