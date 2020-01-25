”الخليج 365”: هكذا عبرت مصر الأزمة الاقتصادية بعد 25 يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول عدد «الخليج 365» الورقى الصادر صباح غدٍ السبت، عدد من الموضوعات والتغطيات الهامة، كان أبرزها ملف عن عبور مصر أزمتها الاقتصادية بعد 25 يناير، بفضل مساندة الشعب وبرنامج الإصلاح الاقتصادية. وإلى أهم العناوين: وإلى أهم العناوين: • المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء بمساندة الشعب.. هكذا عبرت مصر الأزمة الاقتصادية بعد 25 يناير.. أوشك الاقتصاد على الإفلاس باعتراف رئيس وزراء الإخوان هشام قنديل.. بدأت مرحلة جنى الثمار.. والمؤسسات الدولية: التجربة المصرية ملهمة لدول أخرى • الحكومة ترد على «شائعات الأسبوع»..توافر الأنسولين وجميع الأدوية الحيوية فى المستشفيات الحكومية.. لا صحة لاستيراد مصر للغاز لسد العجز والدولة حققت الاكتفاء الذاتى وتحولت إلى التصدير.. لا وجود لأزمة وقود فى العريش.. ولا صحة لتطبيق النظام التراكمى للثانوية العامة على الصفين الأول والثانى للعام الدراسى الجارى • الحكومة ترد على «شائعات الأسبوع»..توافر الأنسولين وجميع الأدوية الحيوية فى المستشفيات الحكومية.. لا صحة لاستيراد مصر للغاز لسد العجز والدولة حققت الاكتفاء الذاتى وتحولت إلى التصدير.. لا وجود لأزمة وقود فى العريش.. ولا صحة لتطبيق النظام التراكمى للثانوية العامة على الصفين الأول والثانى للعام الدراسى الجارى • «الصحة العالمية »: مصر خالية من فيروس كورونا • سيد قطب.. أسرار مفكر الإرهاب الأول.. «تنظيم »65 تخرج فيه محمد بديع ومحمود عزت وإبراهيم منير وبنفس الأفكار أداروا الدولة فى عهد مرسى • سيد قطب.. أسرار مفكر الإرهاب الأول.. «تنظيم »65 تخرج فيه محمد بديع ومحمود عزت وإبراهيم منير وبنفس الأفكار أداروا الدولة فى عهد مرسى • «الإفتاء»: فتاوى الإخوان تستهدف رجال الجيش والشرطة وتحرض على الفوضى Advertisements • دراسة بجامعة القاهرة: «الخليج 365» الأكثر توظيفاً لمواقع التواصل • دراسة بجامعة القاهرة: «الخليج 365» الأكثر توظيفاً لمواقع التواصل • وفد روسى ينتهى من جولته التفقدية بمطارى الغردقة وشرم الشيخ • مومياء فرعونية تتحدث بعد 3 آلاف عام.. علماء ينجحون فى إخراج صوت بطابعة «3D» من القناة الصوتية لمومياء كاهن عاش فى عهد رمسيس الـ11 • مومياء فرعونية تتحدث بعد 3 آلاف عام.. علماء ينجحون فى إخراج صوت بطابعة «3D» من القناة الصوتية لمومياء كاهن عاش فى عهد رمسيس الـ11 • الأهلى يُحفز لاعبيه قبل موقعة النجم الساحلى فى دورى الأبطال • عودة يسرا ونيللى كريم ونادية ونبيلة لدراما رمضان • عودة يسرا ونيللى كريم ونادية ونبيلة لدراما رمضان



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