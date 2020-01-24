شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تعلن الخطة الدعوية لجمادى الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية الخطة الدعوية لشهر جمادى الأخرى من خلال تنظيم أمسيات دينية بالمساجد على مدار ٤ أسابيع في ١١ إدارة فرعية.

Advertisements

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن الخطة الدعوية شملت ١٥ أمسية دينية أسبوعيا في كل إدارة بواقع ١٦٥ أمسية ليصل إجمالي الأمسيات على مستوى إدارات الإسكندرية إلى ٦٦٠ أمسية خلال الشهر.

وأوضح أن الخطة تتضمن دروسا دينية تتضمن التوعية بالأسرة ودورها في بناء المجتمع وتماسكه وتربية النشء وكيفية إعداد الشاب والفتاة ليكونا زوجين يتحملان أعباء الحياة ومسؤولياتها مع توضيح لأسس اختيار شريك الحياة حتى يصبح الزواج ناجحا كما تتناول الخطة أيضا آداب الخطبة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالدعوة إلى عدم المغالاة في الأفراح والمهور والتجهيزات تيسيرا على المقبلين على الزواج ومواجهةً للعنوسة التي تنشأ بسبب الظروف الاقتصادية، لافتا إلى أن الأمسيات تركز على الزواج الصحيح الموثق الذي يضمن الحقوق ويلزم بالواجبات بعيدا عن الزيجات السرية والعرفية والتي تتنافى مع روح الأسرة وكذا التركيز على فن إدارة الحياة الزوجية وآداب المعاشرة بالمعروف وكيفية إدارة الخلاف الزوجي تفاديا للطلاق وآثاره الضارة على الأسرة والمجتمع.

كما وضحت حقوق وواجبات كل من الزوجين ودعت لمعالجة التفكك الأسري، لأن نجاح الأسرة يمهد لنجاحات في شتى شؤون الحياة وفشلها مقدمة لفشل ذريع في كل جوانبها.