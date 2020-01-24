شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» توقع عقدًا للتعاون مع «بوينت نورث» الكندية لتحديث «سيماف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال توقيع عقد التعاون مع شركة «بوينت نورث» الكندية للاستشارات العالمية، لتحديث «سيماف»، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعة قطارات السكك الحديدية من خلال تطوير وتحديث القدرات التصنيعية والإنتاجية وتأهيل الكوادر البشرية بمصنع سيماف لمهمات السكك الحديدية، التابع للهيئة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ويأتى هذا التعاون فى إطار نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمصنع سيماف مؤخرا، وتأكيده على البدء فى الخطوات التنفيذية لتطوير وتحديث المصنع وفقًا لخطة زمنية وبالتعاون مع الخبرات العالمية بما يسهم فى التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وأوضح «التراس» فى هذا الصدد أن العقد تم فى ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتحديث القدرات التصنيعية وتدريب الكوادر البشرية بمصنع سيماف، بالتعاون مع شركة «بوينت نورث» العالمية المتخصصة فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢٠ سيصبح لدينا مصنع على أعلى مستوى، يضاهى أفضل المصانع العالمية فى هذا المجال.

وأضاف أن خطة التطوير تستهدف تطوير سيماف، ورفع مستوى جودة منتجاته المتنوعة من عربات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وصناعة الجرارات، وفقا لمواصفات الجودة العالمية، إلى جانب تطوير قطاع البحوث والتصميم، ورفع مستوى المهندسين والكوادر الفنية بالمصنع، وتدريبهم فى الداخل والخارج،، مشددا على رفع معدلات الإنتاج للمصنع من ٣٠٠ عربة إلى 1000 عربة سنويًا والوصول إلى مرحلة تصنيع الجرارات الديزل والكهرباء، وتحقيق إنتاج عالى المستوى من حيث الجودة واشتراطات الأمان، سواء فى عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، وأوضح أن الهيئة لديها رؤية مستقبلية لفتح منافذ بالأسواق الخارجية، وخاصة فى قارة إفريقيا والمنطقة العربية.

من جانب آخر، أشاد مسؤولو شركة «بوينت نورث» العالمية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع، والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقًا لنظم الجودة العالمية، مشيرا إلى الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون مع العربية للتصنيع، تمتد إلى إدخال أنظمة سكك حديدية حديثة وتعميق التكنولوجيا والتدريب، لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.

وأضاف أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مشيدًا بمصنع سيماف، أحد الصروح الصناعية المتخصصة فى صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالمنطقة العربية والإفريقية والشرق الأوسط.