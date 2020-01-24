شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون»: مرسى علم الحصان الأسود للسياحة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، الجمعة، في تصريحات صحفية، إن مدينة مرسى علم السياحية ستكون الحصان الأسود للسياحة المصرية خلال 2020 للطبيعة الخلابة التي تتميز بها المدينة والجو الجميل طوال العام والجبال والوديان والشواطئ والرحلات البحرية والمحميات الطبيعية ورحلات السفاري والاستمتاع بمشاهدة الطيور المهاجرة والحيوانات البرية، لافتا إلى أهمية تسليط الضوء عليها كمدينة سياحية عالمية.

واقترح إنشاء داون تاون لمدينة مرسى علم ليكون عنصر جذب وترويج قوى للسياحة هناك ويوفر الكثير من فرص العمل ويُحدث رواجا للمنتجات المصرية التي يفضلها السائح الأجنبي خاصة في ظل افتتاح مطار برنيس جنوب مرسى علم الذي سيساهم أيضا في زيادة معدلات السياحة.

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وأكد «عبداللطيف» أن مرسى علم تتميز بطول شواطئها الكبيرة لمسافة 450 كيلومترا ولابد من العمل على استغلال هذه المساحة من الشواطئ في إقامة المنتجعات السياحية والترفيهية خاصة أن حوالي 11 % فقط من هذه الشواطئ عبارة عن شواطئ رملية تصلح للسباحة بسهولة والباقي عبارة عن صخور وشعاب مرجانية يمكن تهذيبها بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في تطوير الشواطئ وتهذيبها دون التأثير على الشعاب المرجانية الحية والحياة البحرية، ودعا إلى دراسة ما يحدث في عالم البيئة العالمي وكيف يطور العالم شواطئه وآلية القيام بهذا في الشواطئ المصرية بشكل عام.

وأشار إلى أن هناك 4 شواطئ رملية جميلة جدا وهي (صمادي جنوب مرسى علم ومرسى عجلة ومرسى سيفين ومرسى تنضبة) وإذا تم تطوير هذه الشواطئ وتوفير الخدمات بها سواء من كراسي أو مطاعم أو حمامات وكافتيريات وغرف لتغيير الملابس ووجود ادارة محترفة لها سنتمكن من استثمار هذه الشواطئ ونستغلها الاستغلال الأمثل في مضاعفة أعداد السياح بمرسى علم مقترحاً أن يتم البدء في توفير الخدمات بهذه الشواطئ قبل تطوير الشواطئ الصخرية ذات الشعاب المرجانية.

وفيما يتعلق بالطيران ناشد د. عاطف عبداللطيف بضرورة إعادة النظر في أسعار رحلات الطيران المرتفعة إلى مرسى علم وزيادة عدد الرحلات بين القاهرة ومرسى علم وتنشيط الطيران إلى مرسى علم من الأقصر وشرم الشيخ والغردقة مع وجود مراكب سياحية تربط بين مرسى علم وجنوب سيناء والغردقة.