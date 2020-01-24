شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. أول أيام شهر جمادى الأخرى لعام 1441هـ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الأحد المقبل أول أيام شهر جمادى الأخرى لعام 1441 هجرية.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، إن دار الإفتاءِ المصرية استطلعت هلالَ شهرِ جمادى الأخرى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر جمادى الأخرى لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم بعد غد الأحد الموافق السادس والعشرين من ديسمبر هو أول أيام شهر جمادى الأخرى لعام 1441 هجرية.

وأضاف مفتي الجمهورية في بيانه قائلا: «وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».