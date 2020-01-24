أخبار مصر | الأوقاف: إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 3 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 3 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن معرض القاهرة الدولي سوف يشهد في الثالث من فبراير القادم إعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

وأضاف الوزير، أنه مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ووزير السياحة والآثار سوف يعلم أن في مؤتمر صحفي عالمي ومن داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية 51 عن ان اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2020 إلى جانب رئاستها للاتحاد الإفريقي.