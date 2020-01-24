أخبار مصر | عاجل.. الديب يكشف تفاصيل العملية الجراحية لمبارك وحالته الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الديب يكشف تفاصيل العملية الجراحية لمبارك وحالته الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عملية جراحية مساء أمس، وفقا لما أعلن عنه علاء مبارك، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".

من جانبه أوضح فريد الديب محامي الرئيس الأسبق، أن مبارك أجرى العملية في جناح خاص بالمستشفى العسكري بالمعادي، داخل قسم جراحة المخ والأعصاب، وأشرف على العملية الدقيقة خبير أجنبي بالتنسيق مع الأطباء المصريين.

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وتابع الديب في تصريحات صحفية: حالة مبارك منذ أول أمس مستقرة، ودرجة وعيه كبيرة جدًا، وأن أجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد ومستقرة بشكل متزايد، مؤكدا أن أفراد العائلة استقبلوا اتصالاتِ عديدة من شخصيات خليجية رفيعة المستوى للاطمئنان على صحته.

وأكد الديب أن السيدة سوزان مبارك ترافق الرئيس الأسبق بالجناح الموجود فيه وأحفادهما، وابنيه جمال وعلاء، مشيرا إلى أن دعاء المصريين رفع من روحه المعنوية، وأنه كان دائم الابتسامة عندما يقرأ عليه أحد الحضور "دعاء المصريين له".