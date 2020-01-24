مصر | وفاة مسن في حريق عقار بالإسكندرية

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لقى مُسن يبلغ من العمر 85 عامًا مصرعه، اليوم الجمعة، في الحريق الذي شهدته منطقة كرموز، وذلك حسبما صرح به اللواء هشام كمال رئيس حي غرب الإسكندرية.



تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد نشوب حريق بالدور الأول علوى بعقار 16 شارع الشاه بكرموز.