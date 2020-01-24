مصر | شهيد لقمة العيش.. سطو مسلح ينتهي بقتيل ومصاب في الصف (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهيد لقمة العيش.. سطو مسلح ينتهي بقتيل ومصاب في الصف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض اثنين من العاملين بمصانع الطوب بحلوان، إلى سطو مسلح في أثناء توجههما من منزلهما بمدينة العياط في محافظة الجيزة إلى مقر عملهما، حيث قام ملثمان بإطلاق الأعيرة النارية مما تسبب في إصابة عامل يدعى هلال وابن خاله "صالح مسعد".

وأوضح هلال في حديثه إلى "الخليج 365": "يوم الحادث مشينا حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، كنا رايحين على أكل عيشنا وقفنا بالعربية نصلي الخليج 365، وكان اثنين ملثمين، واحد منهما طلع العربية من ناحيتي والثاني من ناحية صالح قالوا لنا معاكوا فلوس، قولنا لهم أيوا وأخدوها منا لكن مصدقوش ونزلونا من العربية، ضربوني على رجلى وعلى عيني ورأسي، واحد منهم قال خلص على الاثنين، ومن كثرة الضرب وقعت على الأرض".

وأضاف هلال: "صالح كان بيحاول يضرب واحد منهما، وفوجئت أنه ضربه طلقة من السلاح اللي كان معاه، وقع على الأرض مات، وهربوا بعدها، ذنبها إيه عيالنا محدش فيهم يلاقي يأكل، الله يرحمه صالح كان بيصلي كل الصلوات"، مشيرا إلى أن هناك سائق شاهدنا على الأرض، فأبلغ الشرطة وتم نقلنا إلى المستشفى.