شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يهنئه فيها بعيد الشرطة، كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، متمنياً لهم السداد والتوفيق، وتحقيق ماتصبوا إليه بلدنا العزيز من رفعة ومجد وازدهار.

كما يتقدم محافظ الجيزة بالتهنئة لكافة قيادات جهاز الشرطة وأفرادها، والطلاب الملتحقين بالكليات والمعاهد التابعة لها. مؤكداً على أن ما يقدمونه من تضحية وفداء في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، يمثل ملحمة بطولية تجلت فيها قوة عزيمتهم وصلابة وجلد زويهم .