شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين العرب» يختتم دورة إعداد التحكيم التجاري الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد المحامين العرب الدورة الأولى التمهيدية من برنامج الأمانة العامة 2020 بشأن إعداد المحكم العربي للتحكيم التجارى الدولى وذلك بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة.

حضر الدورة التي عقدت على مدار ثلاثة أيام محامين وقانونيين من (مصر -اليمن-الكويت-المغرب-البحرين-لبنان-السودان-فلسطين-الاردن -السعودية -عمان)

وعلى هامش الدورة أعرب النقيب ناصر الكريوين الامين العام لاتحاد المحامين العرب في تصريح صادر عن رفضه القاطع لنتائج الاجتماع ما يسمى (المكتب الطارئ) الذي قرر تعليق عضوية جمعية المحامين والقانونين بدولة الإمارات العربية المتحدة كما أعلن الاتحاد رفضه الشديد لتعليق عضوية جمعية المحامين العمانيه وذلك لمخالفه النظام الاساسي والداخلي لاتحاد المحامين العرب.

وأكد ناصر الكريوين انه قائم على اجتماع مسقط الذي أقره المكتب الدائم المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية في سبتمبر الماضي وعرض ما جرى بهذا الشأن وسيلجأ إلى المجلس الاقتصادي بالامم المتحده والجهات المعنيه التي تعني بعمل هذه المنظمات الدوليه وذلك من أجل الوقوف بكل قوه في وجه كل المحاولات اليائسة التي تحاول اللعب بالنظام الأساسي والداخلي وعدم احترام قرارات المكاتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.