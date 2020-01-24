شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف والتطوير بوصلات طرق محور عدلي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أعمال الرصف الجارية بوصلات الطرق المؤدية لطريق محور عدلي منصور من ناحية الشرق، والتي تأتي ضمن استكمال أعمال تطوير المنطقة المحيطة والمناطق التي يؤدي إليها أو يربطها المحور من جميع الجهات.

وتابع محافظ بني سويف أعمال تطوير الدوران بمنزل ومطلع المحور من ناحية الشرق، وانشاء الجزيرة الوسطى، وأعمال التشجير والإنارة لتقديم خدمة مميزة على المحور الجديد الجاري تشغيله تجريبيا، والذي يمثل المشروع الخدمي الأكبر، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت تكلفة إنشائه حوالي مليار و200 مليون جنيه.

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كما ناقش محافظ بني سويف مع التنفيذيين المعنيين تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها إضفاء الشكل الحضاري على المنطقة، ومنع أي مظاهر تتسبب في العشوائية بالمنطقة المجاورة والمحيطة بالمحور مثل تحقيق الاستغلال الأمثل للفراغات والمساحات بالمنطقة.

واطمأن المحافظ على تنفيذ تكليفاته السابقة بشأن رفع بعض الإشغالات والتعديات بمحيط المحور، والتي لاحظها في جولة سابقة قد تشكل بدايات لعشوائيات، التي أكد أنه لن يسمح بتكرارها مرة أخرى، مشددا على المرور اليومي على المنطقة، وإزالة أي تعديات أو إشغالات في مهدها، وعدم تركها لتتفاقم المشكلة، وذلك لحين تنفيذ مقترح للاستفادة من المنطقة بشكل يعود على كل المجتمع السويفي، ولا يؤثر على الشكل الحضاري بالمنطقة.

وعقب جولته عقد المحافظ اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ناقش معهم عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بمستوى عدد من الخدمات الحيوية، ومستوضحا منهم عن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات أو التوجيهات السابقة بشأن بعض الموضوعات الخدمية التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية، مشددا على أهمية التواجد بشكل دائم بالقرب من المواطنين، والمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة بني سويف، والعميد حسام الشايب مدير المرور، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف والتطوير بوصلات طرق محور عدلي منصور

محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف والتطوير بوصلات طرق محور عدلي منصور

محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف والتطوير بوصلات طرق محور عدلي منصور

محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف والتطوير بوصلات طرق محور عدلي منصور