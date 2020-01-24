شكرا لقرائتكم خبر عن منحة رئاسية لتطوير 5 ميادين رئيسية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة شمال سيناء في تطوير ميدان جامع النصر، وسط العريش، ضمن المنحة الرئاسية لتطوير وتجميل المدينة، على مرحلتين، الأولى تتضمن رفع كفاءة وتطوير ميادين الرفاعى وجامع النصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوى، حيث تم تخصيص 35 مليون جنيه لهذه المرحلة، على أن تشمل المرحلة الثانية رفع كفاءة وتطوير مدخل المدينة الغربى من بوابة العريش حتى الطريق الدائرى، علاوة على تطوير شارع الفاتح واستكمال تطوير الكورنيش البحرى.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم تسليم الميدان إلى المقاول الخاص بعملية تجميل وتطوير الميدان أسوة بالميادين التي يجرى تطويرها حاليًا، مشيرًا إلى أن عملية تطوير ميدان جامع النصر ستشمل سيولة مرورية، باعتباره ملتقى السيارات القادمة من عدة مناطق، بجانب تنفيذ أعمال الإنارة والتجميل.

وأوضح ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن مشروع تطوير وتجميل ميدان جامع النصر يأتى ضمن تطوير وتجميل 5 ميادين في مدينة العريش بمنحة رئاسية لأهالى العريش بسبب الظروف التي مرت بها المدينة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أنه سيتم تطوير الميدان تطويرًا شاملًا، من حيث أعمال البلدورات والإنترلوك والأرصفة وشبكات الصرف الصحى وتصريف الأمطار ورى النباتات والإنارة وأعمال الحماية اللازمة والرصف الكامل للميدان.