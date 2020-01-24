شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر برهامى يحذر من المشاركة فى أى مظاهرات: هدفها خراب وفساد البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، من الاستجابة إلى أي دعوات مشاركة في تظاهرات أو النزول في أي احتجاجات، واصفا أن الغرض منها هو إيقاع البلاد في فوضى، وهدفها الفساد والخراب.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه له عبر موقعه "أنا السلفي": ما حكم المشاركة في المظاهرات التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي في 25 يناير القادم 2020م؟

وأجاب برهامي قائلا: "أي محاولة لإيقاع الفوضى في البلاد -بزعم الثورة- لا يجوز المشاركة فيها؛ لما في الفوضى مِن الفساد والخراب على البلاد والعباد، والواجب المحافظة على مصالح البلاد وأهلها، وعدم تعريضها للخطر بحثًا عن مجهول، أو رغبة في التمكين لطائفةٍ وجماعةٍ فشلتْ فشلًا ذريعًا في إدارة البلاد".