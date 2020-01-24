شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات برنامج القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجًا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، لحضور افتتاح فاعليات برنامج القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بمحافظات إقليم شرق الدلتا والذي انطلقت فاعلياته، الجمعة، بقرية غزالة الخيس التابعة لرئاسة مركز الزقازيق في حضورالدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ أشرف أبوجليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وأحمد سامي، مدير فرع هيئة قصور الثقافة بالشرقية، وأهالي القرية من الشباب والرجال والسيدات والفتيات.

بدأت الاحتفالية بتلاوة أيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة للدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أكد فيها أن وزارة الثقافة تولي إهتماما كبيرا للقرى بمختلف أنحاء الجمهورية بهدف الوصول إليهم لدعهما ثقافيا وفنيا وإبداعيا ونشر الوعي الثقافي وإكتشاف ورعاية المواهب الشابة مؤكدا أن الثقافة والفنون أصبحا السلاح لمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء مجتمع سليم قائم على احترام الآخر.

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ومن جانبه أكد اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة أن مشروع القوافل الشاملة بمحافظة الشرقية سيقدم خدمة تثقيفية وتنويرية لقرى المحافظة حيث يقدم محاضرات وندوات للتوعية وورش للفنون التشكيلية والمكتبات المتنقلة للكبار والأطفال والفرق الفنية للعمل على زيادة الحراك الثقافي والمجتمعي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وبناء الشخصية المصرية المعاصرة القادرة على بناء الوطن وتقدمه.

وأضاف السكرتير العام للمحافظة أن برنامج القوافل الثقافية الشاملة يُعد فرصة طيبة لكي يحصل كل فرد على أكبر قدر ممكن من التمكين الثقافي لها وإكتشاف ورعاية مواهب شابة من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.شهدت الاحتفالية الثقافية عرضا فنيا قدمته فرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية نال إعجاب واستحسان الجمهور.

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم البالغة لتنظيم مثل هذه القوافل الثقافية الشاملة والتي تتضمن مختلف الفنون والأداب وتسعى للتعرف على المواهب في شتى المجالات مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه لتنظيم الفاعليات الثقافية بقرى المحافظة.

وعلي هامش الإحتفالية الثقافية قاما السكرتير العام ورئيس الهيئة العاملة لقصور الثقافة بإفتتاح الورش والمعرض الفني المقام بقرية غزالة الخيس والمتضمن أعمال ولوحات فنية مقدمة من شباب القرية.