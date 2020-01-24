شكرا لقرائتكم خبر عن «مفتيات الأزهر» يجبن عن أسئلة الرواد بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت واعظات الأزهر الشريف، الجمعة، رواد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأمور الشرعية المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة الاستعانة بواعظات أزهريات لتحقيق التواصل الأمثل مع الجمهور، خاصة السيدات، للتعريف بأمور الدين.

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وعبرت واعظات الأزهر عن بالغ سعادتهن بمبادرة شيخ الأزهر لتمكين الواعظات من الدخول في مجال الإفتاء، بعد خضوعهن لبرامج ودورات مكثفة، تحت إشراف كبار علماء وأساتذة الأزهر، تنوعت ما بين صناعة المفتية مرورا بالإلقاء ونهاية بالإفتاء، ليبدأن العمل في الميدان، لتلبية حاجة الجمهور.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر تشمل أركانا متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.