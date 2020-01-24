شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة منع «الجلباب» فى الغردقة تصل إلى البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب قرار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر السابق، بمنع سائقى سيارات التاكسى في الغردقة من ارتداء «الجلابية»، في أزمة برلمانية، بعد توجيه أحد النواب سؤالًا إلى وزير التنمية المحلية بهذا الشأن.

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ويُعد الجلباب زيًا شعبيًا رسميًا معترفًا به في كبرى مؤسسات الدولة، والسائح حينما يأتى إلى أي مكان في مصر يكون حريصًا على ارتداء الجلباب البلدى، الذي يُعد رمزًا وزِيًّا معترفًا به، ومن المقرر أن يحضر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل، للرد على هذا السؤال ومبرراته.

وتقدم النائب طلعت خليل بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن مبررات إصدار قرار بعدم ارتداء سائقى التاكسى الجلباب البلدى بمدينة الغردقة، ونتائج هذا القرار على قائدى المركبات، خاصة بعد مطاردة الوحدات المرورية لهم في حال ارتدائهم الجلباب، متسائلًا: «هل هذا القرار يسهم في زيادة نسبة السياحة؟ هل هذه هي الأفكار التي بها تزدهر السياحة؟ هل خطة التطوير والتجديد تقتصر على ارتداء الجلباب فقط؟!».

وطالب بضرورة إلغاء القرار والحفاظ على الهوية العربية لمصر، ووضع آليات جديدة للتعامل مع السائح، تؤتى ثمارها، وعدم قصر الأمر على «الجلباب» فقط، كما طالب بالاهتمام بوضع خطة لمنع استغلال السائحين، وتنظيم دورات تثقيفية لتوعية المواطنين وسائقى التاكسى وأصحاب البازارات، حول كيفية معاملة السائح وعدم استغلاله بأى شكل من الأشكال، بدلًا من مطاردة مَن يرتدى الجلباب.