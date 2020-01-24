شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..انهيار عقار بحى الخليفة والمحافظة تتخذ الإجراءات القانونية ضد المالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حى الخليفة جنوب القاهرة، انهيار عقار مكون من 4 أدوار خالى من السكان صادر له قرار هدم كلى رقم 76 لسنة 2004 ، حيث وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمعاينة العقارات المجاورة له للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار حفاظا على حياة سكانها والتأكد من سلامتها الإنشائية من خلال لجان المنشآت الآيلة للسقوط، وكتابة تقرير بحالة العقارات، وكذلك رفع مخلفات الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك .

وفى سياق آخر أعلنت محافظة القاهرة، أنها ستنظم 3 فبراير القادم أول ملتقى توظيفى لها، تحت عنوان "استثمار الشباب" ، وذلك لمدة يوم واحد من الساعة التاسعة​صباحا حتى الخامسة مساءا، بمشاركة عدد كبير من شركات ومكاتب التوظيف، والتدريب والتأهيل للعمل بالقطاع الخاص والحكومى، بالإضافة إلى مشاركة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحديقة الجزيرة أمام دار الأوبرا المصرية بكورنيش النيل .

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم تنظيم مؤتمر كبير للشباب وسيكون به إعلان للوظائف بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، مؤكدا على اهمية مشاركة الشباب فى جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة .

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