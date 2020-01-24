شكرا لقرائتكم خبر عن ليس النسر.. شاهد لأول مرة الطائر الحقيقى على علم مصر وطريقة تدريبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثيرين أن الطائر الموجود على علم مصر هو النسر، ولكن يبدو أن تلك المعلومة التى لا يعرف عنها العديد من المصريين غير صحيحة، وهو ما أكده سيد السيد رئيس جمعية الصقارين المصرية، حيث قال لـ"الخليج 365" إن المعلومة الشائعة أن الطائر الموجود على علم مصر هو النسر، وذلك ليس صحيحًا وإنما الموجود على علم مصر هو "العقاب" وهو أقوى الطيور الجارحة.

وأضاف رئيس جمعية الصقارين أن النسر طائر أصلع ولا يوجد أى شعر فى رأسه أو رقبته ويتغذى على الطيور الميتة.

وقال عبد الله النزهى، عضو جمعية الصقارين، إن الصيد بالصقور من الهوايات التى أصبحت تحظى بإعجاب كثير من الشباب، ويجب توفير أدوات ضرورية لتدريب الصقور تدريبًا جيدًا.

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وأكد النزهى أن الصقر هو من الطيور التى ليس من السهل تدريبهًا وترويضها، وأـن الصقار يهدف دائما إلى ترويض صقره وذلك بالتخفيف من عدوانيته تجاه البشر ويتم ذلك عبر مراحل والمرحلة الأولى هى تدريب الصقر على الإنتقال من الوكر إلى المنقلة هذه المرحلة هى سهلة نوعًا ما بحيث أن الصقر يستطيع الانتقال من وكره إلى المنقلة دون خوف ظنًا منه أنه سيحصل على غذائه منها فيستمر الصقار بتكرار هذه الخطوة حتى يتمرن الصقر على الإنتقال إلى المنقلة دون خوف.

وأشار النزهى إلى أن المرحلة الثانية من مراحل تدريب الصقر هى " التلواح " والتى تعتبر مرحلة مهمة لتعويد الصقر على تحديد هدفه والإنقضاض عليه بحيث يقوم الصقار بوضع قطعة لحم على كومة من الريش ويلوح بها فى السماء إلى أن ينقض عليها الصقر الذى يكون مربوطا مسبقا بخيط لحماية الصقار لتفادى أى خطر لأن الصقر ما زال فى مرحلة الترويض.

وأوضح أن طوال مدة ترويض الصقر يحافظ الصقار على قوة طائره وذلك بتغذيته بشكل منتظم للحفاظ على صحته مع الانتباه إلى الحفاظ على عدوانية الطائر كى يكون قادرا على تتبع فريسته.