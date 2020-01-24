محمد صلاح: متحمس للعمل مع متحف "مدام توسو" للشمع لصناعة تمثالى الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللاعب الدولى المصري، محمد صلاح، حماسه الكبير بالعمل مع متحف "مدام توسو" للشمع بالعاصمة البريطانية لندن لصناعة أول تمثال له، والذى من المقرر الكشف عنه فى وقت لاحق من العام الحالي، وقال نجم نادى ليفربول الإنجليزي، فى تصريح نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الجمعة "إننى متحمس للغاية بالعمل مع صناع متحف "مدام توسو" لعمل تمثالى الأول على الإطلاق".



ومن جانبه .. صرح المدير العام لمتحف "مدام توسو" قائلا : "نبدأ عام 2020 بهذا الإعلان الذى يسعد بالتأكيد محبى كرة القدم حول العالم. كمهاجم مصرى وبطل لـدورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ليفربول، يعد "مو صلاح" نجما عالميا فى قمة مسيرته. ونعلم بأن الجمهور سيحب رؤيته ببيت المشاهير الذى يستحق الانتماء إليه".



وأوضحت الصحيفة، أن "صلاح" جلس مع خبراء متحف "مدام توسو" للشمع، مشيرة إلى أنه سيكون أول لاعب بـ فريق الريدز ليفربول يصنع له المتحف تمثالا منذ نحو 10 أعوام عندما قام بعمل تمثال أيضا للقائد السابق للفريق، ستيفن جيرارد.

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ونشر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة من جلسة استعدادات متحف مدام توسو فى لندن، لتصنيع تمثال من الشمع للنجم المصرى، حيث يظهر صلاح فى الصورة بينما يضع المصممون فى المتحف عين من الشمع بجوار وجه نجم ليفربول لمقارنة لونها بحيث يتم اختيار اللون المشابه لعين صلاح.

و كشف متحف مدام توسو فى لندن عن تجهيزاته لتصميم تمثال جديد للنجم المصرى محمد صلاح ، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، ويستعد متحف مدام توسو الشهير لضم تمثال محمد صلاح إلى مجموعة تماثيل المشاهير بمختلف المجالات حول العالم التى يقتنيها المتحف.