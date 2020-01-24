اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة الإسكان: صرف الشريحة الأولى لقرض منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.

الإسكان: صرف الشريحة الأولى لقرض منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

الصحة العالمية تنفى وجود إصابات كورونا فى الشرق المتوسط وتدعو العالم للتأهب التعليم: شريحة إنترنت هدية لكل طالب بأولى ثانوى لتشغيل التابلت

استقرار اسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي وعيار 21 بـ684 جنيها للجرام Advertisements

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كارتيرون يحذر دفاع الزمالك من موليكا قبل لقاء مازيمبى

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