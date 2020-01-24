شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان على الابواب..الإفتاء: الأحد 26 يناير أول أيام شهر جمادى الآخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعَ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا، الموافق 24 يناير لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك اعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق 25 من شهر يناير لعام 2020 ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1441 هجريًّا.

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وبهذه المناسبةِ تقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصرى ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم السبت 25 يناير الجارى هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا وتكون غرة شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجريا فلكيًا الأحد 26 يناير الجارى.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول "24 سبتمبر عام 622 م" مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.