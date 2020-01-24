ضبط 40 قطعة أثرية بمنزل مدرس في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، الجمعة، القبض على مدرس لحيازته 40 قطع أثرية قبل بيعها في أسيوط .
وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار مفادها قيام مدرس 56 سنة، مقيم دائرة مركز القوصية، بحيازة قطع أثرية داخل مسكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبطه بمسكنه وبحوزته 40 قطع أثرية، أفاد مفتشو الآثار بأثريتها إذ تعود إلى العصر الفرعوني.
بمواجهته المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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