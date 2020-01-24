إطلاق النسخة الصوتية من "هاري بوتر ومقدسات الموت" في معرض الكتاب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:​

تصوير- محمود بكار:

قال الفنان السوري سمعان فرزلي، الذي يقدم شخصية الراوي في النسخة الصوتية من "هاري بوتر ومقدسات الموت"، إن والده كان مذيعًا بالتلفزيون، ما أورثه خامة صوت جيدة، جعلته أحد أشهر المدبلجين في الوطن العربي.

وأضاف فرزلي على هامش فعاليات ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب: "إنني أحلم بالشخصيات التي أؤديها في الليل، وأتعمق جدًا في فهم خلفية الشخصيات حتى أستطيع أن أؤديها على الوجه الأكمل، والتمرين في بدايات الشخص مهم لأنه يصبح جزء من شخصية المؤدي مع مرور الوقت"، مؤكدًا أن الكارتون هو أصعب أنواع التجسيد، عبر الأداء الصوتي.

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وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، مساء اليوم الجمعة، إطلاق نسخة صوتية من كتاب "هاري بوتر ومقدسات الموت" باللغة العربية وتوفرها شركة "ستوريتل أريبيا" على التطبيق الخاص بها خلال ندوة بقاعة ضيف الشرف.

وتأتي النسخة الصوتية العربيّة من كتاب "هاري بوتر ومقدسات الموت" بصوت الفنان سمعان فرزلي، الذي روى الكتب الستة السابقة في السلسلة.

وقال عمار مرداوي المدير الإقليمي لشركة ستوريتل أريبيا: "سيكون الاستماع إلى مغامرات هاري بوتر تجربة فريدة من نوعها، إذ أدى سمعان دور رائع وبثّ الحياة في أكثر من 150 شخصيّة داخل الكتب السبعة، ما يمنح مستمعينا طريقة جديدة للاستمتاع بالتّحولات والمنعطفات المثيرة في سلسلة هاري بوتر ومعايشتها".

وتابع: "الآن أصبحت الكتب السبعة متوفرة على ستوريتل، يستطيع جميع الناطقين باللغة العربية تجربة الاستماع لعالم هاري بوتر عبر الكتب الصوتية ليعيشوا في عالم السحر والعجائب الذي تحييه السلسلة".