محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت، هو المتمم لشهر جمادى الأولى، وأن الأحد الموافق 26 يناير 2020، سيكون أول أيام جمادى الآخرة لعام 1441 هجرية.
وقدمت دار الإفتاء المصرية، التهنئة للأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء": الأحد أول أيام جمادى الآخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.