محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب، في موقع "فيس بوك"، قائمة بأبرز الإصدارات بمكتبة الأسرة، والتي يثل سعرها عن 10 جنيهات. وأضافت الصفحة، أن الإصدارات موجدة في جناح الهيئة العامة للكتاب في صالة 1. وجاءت الإصدارات على النحو التالي: - "أحداث لاينساها التاريخ" للدكتور أيمن أبو الروس.

- "تباريح جريح"، للكاتب صلاح عيسي.

- "الحب والكراهية"، أحمد فؤاد الأهواني.

- "ثم غربت الشمس"، لسهير القلماوي.

- "نزول النقطة"، لجمال الغيطاني.

- "الأيدي الأصغيرة تبني أحيانًا" للكاتب أحمد العباسي.

- "مختارات من مقالات الأهرام"، لعبدالرحمن الشروقاوي.

- "عالم تسكنه الحيوانات" لجورج أورويل.

- "كتاب الأود" ترجمة طارق جلال محمد.

- "أنا نصر أبوزيد" لجمال عمر.

- "ثورة في البرج العاجي"، لمنيرة ثابت.

- "قصة الثروة في مصر"، للدكتور ياسر ثابت.

- "ما يشبه السيرة الذاتية" أكيرا كوروساوا.

- "الفكر السينمائي نحو نظرية سينمائية"، لمصطفى محرم.

- "الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر- الاستشراق المتأسلم في فرنسا" 1698-1798" لهنري لورانس.

- "الفن والمجتمع عبر التاريخ"، لأرنولد هاوزر.

- "السينما والحداثة" لجون أور.

- "صباح الجمعة" للكاتب علاء الديب.

- الملف الشخصي لتوفيق الحكيم "رسائل خاصة جدا"، للكاتي إبراهيم عبد العزيز.

- "6 روايات قصيرة" للكاتب علاء الديب.

- "صورة جماعية للوحدة" للكاتب إبراهيم عبدالفتاح.

- "الشعر رفيقي" للكاتب أحمد عبدالمعطي حجازي.

- "نجيب محفوظ الصورة والمثال" للكاتبة لطيفة الزيات.

- "ما يعرفه أمين" للكاتب مصطفي ذكري.

- "ثلاثة برتقالات مملوكية" للكاتب حجاج أدول.

- "ناس من دبلن" لكاتب جيمس جويس.

- "في الشعر الجاهلي" لطه حسين.

- "عشرة فؤاد يتحدثون" للكاتب فؤاد دوارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بأقل من 10 جنيهات.. مكتبة الأسرة تعرض 28 عملًا في معرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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