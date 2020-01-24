المتحدث العسكري ينشر أغنية "سلام وتحية" للشرطة في عيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أغنية جديدة إهداء من الجيش المصري إلى الشرطة المصرية في عيدها. وكتب المتحدث العسكري: "أغنية سلام وتحية إهداء من الجيش المصري إلى الشرطة المصرية".

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