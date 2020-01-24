مصر | في أسيوط.. ضبط مربي أجيال بحوزته 40 قطع أثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أسيوط.. ضبط مربي أجيال بحوزته 40 قطع أثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مدرس لحيازته 40 قطع أثرية قبل بيعها في أسيوط.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بشرطة السياحة والآثار مفادها قيام مدرس 56 سنة مقيم دائرة مركز القوصية بحيازة قطع أثرية داخل مسكنه وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أمنية برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارتي البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن أسيوط وأسفرت عن ضبطه بمسكنه وبحوزته 40 قطع أثرية.

وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار بأسيوط، أفادوا بأثريتهم وتعود إلى العصر الفرعوني وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك من خلال مكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة الجرائم المتعلقة بالآثار واستهداف وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم اقتصاديا وثقافيًا.