شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى رجال ونساء هيئة الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة المصرية، الذي يعد ذكرى للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

وأعرب المجلس في بيان، الجمعة، عن اعتزازه وتقديره لتاريخ ومسيرة هيئة الشرطة المصرية الحافل بالبطولات والعطاءات، ويشيد بالدور البارز الذي يقومون به في سبيل حماية الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على تماسكها.

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كما ثمن المجلس التضحيات العظيمه التي يقوم بها رجال ونساء هيئة الشرطة المصرية البواسل وتقديم ارواحهم ودمائهم فداءً للوطن ولرفعته، ومن أجل الحفاظ على أمن وأمان وسلامة المواطنين والمواطنات المصريات.

كما لا ينسى المجلس بهذه المناسبة الهامة أن يحيي أمهات وزوجات وابناء وبنات شهداء الشرطة البواسل، واللاتى فقدن اغلى ما لديهن من أجل ان يظل هذا الوطن قوياً صامداً امام الاعداء الذين يتربصون به بالداخل والخارجين عن القانون.

واكد المجلس تضامنه مع قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حربهم ضد الارهاب الذي يستهدف أمن واستقرار اراضينا. سائلين الله عز وجل أن يحمى مصر من أي مكروه، وأن ننعم جميعاُ بالخير والأمن والاستقرار والسلام.