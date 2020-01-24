شكرا لقرائتكم خبر عن "ووهان" الصينية تبني مستشفى بغرف عزل خلال 6 أيام فقط لاحتواء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا، بدأت المهمة الطموحة المتمثلة في بناء مستشفى يضم 1000 سرير في 6 أيام فقط لعلاج ضحايا الوباء.

ونقلت عن صحيفة تشانجيانج ديلي الرسمية اليوم الجمعة، أنه لتسريع عملية البناء، يتم بناء المستشفى بمباني مسبقة الصنع حول مجمع للعطلات مخصص أصلاً للعمال المحليين، وتقع في حدائق بجانب بحيرة على مشارف المدينة.

وعلى الرغم من أن الجدول الزمني طموح، فإن الصين لديها نموذج لبناء المستشفيات في غضون مهلة قصيرة استجابة للأزمات الصحية الكبرى. في عام 2003 ، أثناء اندلاع مرض السارس ، قام 7000 عامل في بكين ببناء مستشفى شياوتانغشان في الضواحي الشمالية في أسبوع واحد فقط.

وقالت سلطات ووهان إن مستشفى شياوتانغشان، الذي تم بناؤه أيضًا باستخدام مباني جاهزة، هو القالب الخاص بالمنشأة الجديدة في ووهان، التي يتم بناؤها على مساحة 25000 متر مربع.



التجهيز لبناء المستشفى



وتتميز المستشفى في المدينة الصينية بوحدات عزل فردية تشبه الصفوف من الحجرات الصغيرة. في غضون شهرين ، عالجت مرضى سارس في البلاد ، حسبما ذكرت صحيفة "تشانجيانغ ديلي" ، ووصفته بأنه "معجزة في تاريخ العلوم الطبية". تم إغلاق المنشأة بعد أقل من شهرين بعد تحقيق انجاز كبير على مرض سارس في الصين.

ذكرت صحيفة تشانجيانغ ديلي أن آلات البناء ، بما في ذلك 35 حفارًا و 10 جرافات ، وصلت إلى موقع ووهان مساء الخميس ، بهدف إعداد المنشأة الجديدة بحلول يوم الاثنين.

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وقالت تشاينا ستيت للانشاءات الهندسية وهي واحدة من الشركات التي تبني المستشفى يوم الجمعة ان لديها أكثر من 100 عامل في الموقع.

أظهرت الصور على التلفزيون الحكومي موجة من النشاط في الموقع الموحل مع عشرات من الحفارات المرسومة بألوان مختلفة بجهد شديد أثناء الإعداد للأرض ، حيث كان هناك تدفق للشاحنات تنقل المواد والمعدات.

وقالت صحيفة "الجارديان" إن استخدام المباني المؤقتة لا يسهل فقط البناء السريع ولكنه أيضًا يبقي التكلفة منخفضة.

وذكرت شينخوا أن المنشأة الجديدة تهدف إلى "التخفيف من نقص موارد العلاج الطبي وتحسين القدرة على رعاية المرضى".