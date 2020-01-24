فيديو.. هجوم وسخرية وانتقادات لاذعة.. كيف رد ترامب على محاولات عزله؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن بدأت جهود الديمقراطيين لعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الكونجرس فى سبتمبر الماضى، قابل الرئيس تلك المحاولات بالانتقادات والهجوم المستمر الذى شمل فى بعض الأحيان تعبيرات ساخرة اعتاد الرئيس تكرارها بين الحين والآخر تعبيرًا عن رفضه التام لم يحدث.. فى السطور التالية نرصد أبرز 7 انتقادات ساخرة من ترامب لمحاولات عزله. انتقادات لاذعة وهجوم يشنه الرئيس الأمريكى على خصومه مع انطلاق ماراثون عزل ترامب داخل الكونجرس، قابل الرئيس تلك الإجراءات بالسخرية وأطلق دونالد عدة تعليقات أبرزها: "نكتة".. استناد الحزب الديمقراطى لمكالمتى مع رئيس أوكرانيا، لا يمكن وصفه بغير ذلك. "سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس وزرائها إذا ما تم عزلي" "محاولات الديمقراطيين عزل خالى الدسم.. وستتم إعادة انتخابى مرة أخرى" "هل تصدقون حقًا أنه سيتم عزلى من قبل اليسار المتطرف؟" Advertisements وبالتزامن مع إحدى الجلسات، علق بسخرية: "لا يبدو أننى سيتم عزلى على الإطلاق" وبعد انتهاء دور مجلس النواب فى ملف العزل، تأخر المجلس فى صياغة التهم الموجهة لترامب حينها علق: "لابد أن نانسى بيلوسى تشعر بالخزى من الاتهامين". ومع انتقال الملف لمجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية.. وفى وقت تزايد فيه قلق الديمقراطيين من فشل سيناريو عزل ترامب قال دونالد: الجلسات السابقة كانت تصويت حزبي.. واليوم الجمهوريون لن يصوتوا وتابع بثقة: "لا ينبغى السماح لهذه الخدعة المزيفة بالمضى قدمًا"

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