شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علام مرشحًا لجبهة الإصلاح على منصب النقيب في انتخابات المحامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، ترشيح عبدالحليم علام، على مقعد النقيب العام، لمنافسة سامح عاشور النقيب الحالي، الذي أعلن ترشحه سابقًا.

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وقالت الجبهة في بيان صحفي لها اليوم، أنها عقدت اجتماع مساء أمس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمشاركة الجبهة في الانتخابات، وتم الاتفاق في الاجتماع على ترشيح عبدالحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، على منصب النقيب في منافسة سامح عاشور.

وتضمنت القائمة المبدئية لمرشحي الجبهة لعضوية مجلس النقابة سعيد حسن نقيب السويس، ومحمد عبدالوهاب الإسكندرية، ومحب مكاوي عن الدقهلية، ومحمد عبدالستار عن طنطا، وعبدالخطيب الروبي عن الجيزة، ومحمد راضي مسعود.

ومن المقرر أن يتم إعلان جميع مرشحي الجبهة رسميا يوم الأحد المقبل، وذلك على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.