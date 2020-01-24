شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو مطار الغردقة: قدمنا كل المساعدات والتسهيلات للجنة التفتيش الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي أنه تم تقديم المساعدات والتسهيلات للجنة التفتيش الروسية، لإنجاز مهامها طبقًا لتعليمات رئيس الشركة القابضة للمطارات، وتعليمات وزير الطيران المدني، بتسهيل مهمة اللجنة، التي استمرت ٤ أيام.

وتفقدت اللجنة مختلف مناطق وصالات المطار، بداية من البوابات وغرفة مراقبة الكاميرات ومهبط الطائرات وصالات الوصول والسفر، وفرز الحقائب ومنطقة تموين الطائرات ومتابعة تفتيش الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بيهم الخدمة، داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إجراءات السلطات الروسية تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.