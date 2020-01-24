شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والتنمية المحلية يعتمدان خطة صيانة ورصف الطرق الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاستعراض نتائج عمل اللجان المشتركة من الوزارتين، والتي وجه الوزيران بتشكيلها خلال الاجتماع السابق لإجراء معاينات على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق 11 محافظة من محافظات الدلتا وشمال الصعيد، كمرحلة أولى وهي محافظات القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية- دمياط – بني سويف – الفيوم – المنيا، وذلك للبدء الفوري في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأعمال الرصف الخاص بها.

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وأقر الوزيران نتائج اللجنة، ووجها بالبدء الفوري إجراءات الطرح على الشركات لسرعة التنفيذ والإنجاز.

وقال وزير النقل إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات والآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات، مشيراً إلى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تولت مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها، لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي استمرار التعاون المشترك، مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جيدة، وأشار إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.