شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب»: ندوات للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بكل سهولة، وبدون أي عقبات عن طريق نشر الوعى الضريبي من خلال تنظيم سلسلة من الندوات لكل من المحاسبين المهنيين والمدراء الماليين بالشركات مجاناً، ويتم عقد هذه الندوات في كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك مركز التدريب بالجيزة، أو من خلال الندوات التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع الغرف التجارية بجميع المحافظات.

وأضاف «عبدالقادر»، في بيان، الجمعة، أن المصلحة أيضا تقوم بتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية للعاملين بالمصلحة عن المنظومة الإلكترونية، وذلك بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حتى تكون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على مساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم إلكترونيا، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.

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من جانبه، أوضح رجب محروس، مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وكيفية التسجيل بالمنظومة وإدخال الإقرارات إلكترونيا، كما يتم تقديم شرح واف عن كافة الخدمات الموجودة بالمنظومة.

وأشار «محروس» إلى أن هذه الندوات عامة ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من مموليين، ومحاسبين، ومحامين، لافتا إلى أنه على من يرغب في الحضور الاتصال المسبق بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 لتسجيل اسمه، والتعرف على مواعيد هذه الندوات.

قال إن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، فمن من خلال هذه الندوات هناك فريق مدرب يقدم المساعدة لكل ممول يريد ملء وتقديم إقراره الضريبى، كما يقدم كافة المعلومات عن مراكز الإرشاد الضريبى المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.