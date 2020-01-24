شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليات جراحية بالمناظير مجانًا في منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير مستشفى منوف العام، إن شهر مارس المقبل، سيشهد إجراء عمليات جراحية بالمناظير مجانا، في إطار الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ووكيل الوزارة بالمنوفية الدكتور نصيف الحفناوي.

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وأوضح «عبدالناصف» أن هناك حصرا يتم تجهيزه من أجل عرضه على كبار الاستشاريين في مختلف التخصصات، حتى تكون هناك أولوية للحالات الحرجة، مشيرا إلى أن المستشفى على أتم الاستعداد لهذا الحدث.

وأكد الدكتور حاتم طاحون، وكيل المستشفى، أن الوزارة معنية بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة المرضى، حيث تقوم حاليا بالاستعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدا حرص المستشفى على تنظيم المؤتمرات بهدف تعريف الأطباء والأطقم التمريضية بآخر المستجدات في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور محمد سلامة، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى منوف العام، ومنسق مؤتمر جراحة المناظير الرحمية، إنه من المقرر مشاركة الدكتور أسامة شوقي، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني والخبير العالمي في جراحة المناظير، بهدف الاضطلاع وإجراء عمليات للحالات المستعصية، فضلا عن تدريب شباب الأطباء.