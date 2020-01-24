شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد الشرطة..معرض أثري وفني بمتحف الفن الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح متحف الفن الإسلامي بباب الخلق معرضاً أثرياً مؤقتاً بعنوان «عيون ساهره»، وذلك غدا السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠، احتفالاً بعيد الشرطة. وقال د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن المعرض يضم 32 قطعة أثرية منها غدارات وبنادق وارد بوليس مصر- الشرطة حالياً- وكذلك بعض المخطوطات. كما سيتم افتتاح معرضاً فنياً لأكثر من ثلاثين عمل فني حديث يصور احتفالات عيد الشرطة المصرية ويتنوع بين التصوير الفوتوغرافي والنحت والتصوير الزيتي، بالإضافة إلى تنظيم ورشة للحكي التراثي يقدمها مسؤول القسم التعليمي بالمتحف حول معركة الإسماعيلية وأحداثها، وسبب اتخاذ يوم ٢٥ من شهر يناير ليكون عيدا للشرطة المصرية، كما سيتم تنظيم ورشة عمل للأطفال من سن ١٢ عام لتعليمهم رسم وتصميم باترون لأزياء الشرطة بالعصر العثماني.

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