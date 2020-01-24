شكرا لقرائتكم خبر عن فض إضراب 115 عاملًا بالفيوم وصرف العلاوة الدورية بعد رفعها لـ150 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم من فض إضراب 115 عاملا من إجمالي 300 عامل بشركة ميجا لصناعة الزجاج بمحافظة الفيوم، وذلك بعد أن انتقل مدير المديرية لمقر المنشأة، وتفاوض مع صاحب الشركة على رفع قيمة العلاوة الدورية إلى 150 جنيها لكل عامل، وتم دخول العمال عنابر الإنتاج وانتظم العمل.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية عرفان على شافعي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملا طالما أنها في الإطار القانوني، وتلقت الوزارة من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد بالتفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع صاحب الشركة والعمال على رفع قيمة العلاوة الدورية إلى 150 جنيها لكل عامل.

وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.