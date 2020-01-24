شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: سيجرى التصديق بمجلس الأمن الدولى على مواد مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه سيجرى التصديق بمجلس الأمن الدولى على مواد التى تم اعتمادها فى مؤتمر برلين حول ليبيا، يذكرأن، طلب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف أعماله غير القانونية على الفور في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وناشد اناستاسيادس ميركل - خلال اتصال هاتفي تم بينهما اليوم الخميس - أن تحث تركيا على الالتزام بالقرارات والاستنتاجات العديدة للمجلس الأوروبي، حسبما نقلت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية.

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وكرر الرئيس القبرصي استعداده وعزمه استئناف الحوار، بعيدًا عن التهديدات، من أجل حل أزمة قبرص.