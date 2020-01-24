شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تعلن استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة بعد المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منذ قليل، أنها ستعلن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا قائلة: "اللهم بلغنا رمضان".

وقالت دار الإفتاء المصرية: "بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا بإذن الله سيتم إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة.. اللهم بلغنا رمضان.. تابعونا".

وكانت الحسابات الفلكية، قد كشفت أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم، وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم السبت 25 يناير الجارى هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1441 هجريا فلكيًا الأحد 26 يناير الجارى.

ويعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

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والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول "24 سبتمبر عام 622 م" مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

ويولد هلال شىهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 42 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1441 هجريًا الموافق 24 يناير الجارى وهو يوم الرؤية.